Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Drogen im Straßenverkehr

Greiz (ots)

Am Freitag, dem 25.06.2020 um 22:50 Uhr, wurde ein VW-Transporter in der Rosa-Luxemburg-Straße in Greiz einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Fahrtauglichkeitsprüfung verlief ein Drogenvortest bei dem 36-jährigen Fahrzeugführer positiv auf Cannabis. Im Weiteren wurde bei ihm eine geringe Menge Cannabis aufgefunden. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme, stellten die Drogen sicher und fertigten die entsprechenden Anzeigen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. (TA)

