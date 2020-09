Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ergänzungsmeldung zum schweren Verkehrsunfall im Landkreis Greiz

Greiz (ots)

Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei kamen heute (25.09.2020), gegen 11:30 Uhr aufgrund eines schweren Verkehrsunfalles an der Kreuzung B92/B94 (Silberloch) zum Einsatz.

Dort stießen ein Motorrad Kawasaki (Fahrer 74) und ein Pkw Ssangyong (Fahrer 65) zusammen. Die am Unfall beteiligte Kawasaki war hierbei mit zwei weiteren Motorrädern in einer Gruppe unterwegs. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 74-jährige Motorradfahrer die Straße aus Richtung Greiz kommend, um als letzter der Gruppe an der besagten Kreuzung nach links in Richtung Zeulenroda abzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem aus Gommla kommenden, in Richtung Greiz fahrenden Pkw.

Der 74-Jährige wurde durch den Zusammenstoß schwerst verletzt und mit eine Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Seine 70-jährige Sozia erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.

Ein Rettungswagen brachten zudem den 65-jährigen Pkw-Fahrer, als auch seinen 20-jährigen Beifahrer verletzt ins Krankenhaus.

Die beiden weiteren Motorradfahrer sowie deren Beifahrer wurden vor Ort durch ein Kriseninterventionsteam betreut.

Ein Abschleppdienst kam zum Bergen der beiden stark beschädigten Fahrzeuge zum Unfallort.

Die Unfallkreuzung ist derzeit noch immer z.T. voll gesperrt, wobei der Verkehr umgeleitet bzw. vorbeigeleitet wird.

Die Polizei in Greiz hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (RK)

