Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: In Pfarrhaus eingebrochen

Altenburg (ots)

Nobitz: Im Zeitraum vom 22.09.-24.09.2020 brachen unbekannte Täter gewaltsam in das Pfarrhaus in Flemmingen ein und verursachten so Sachschaden. Mit dort aufgefundenem Bargeld entkamen die Täter schließlich unerkannt. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 03447 / 4710 auf.(JW)

