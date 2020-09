Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schmiererei an Hausfassade

Greiz (ots)

Weida: Die Fassade eines Mehrfamilienhauses in der Gräfenbrücker Straße beschmierten unbekannte Täter in der Zeit vom 23.09.2020 zum 24.09.2020. Hierbei sprühten sie mehrere Graffitis in der Farbe schwarz und gelb und verursachten so Sachschaden. Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

