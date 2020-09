Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Von der Fahrbahn abgekommen - Unfall

Greiz (ots)

Zwei leicht verletzte Personen waren das Resümee eines Verkehrsunfalles am gestrigen Nachmittag (24.09.2020). Gegen 15:30 Uhr befuhr der 77-jährige Fahrer eines Pkw Mercedes die Straße Siebenhitze in Greiz in Richtung Stadtzentrum. Hierbei kam er aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, wobei er mit dem rechten Vorder- und Hinterrad auf dem Gehweg landete. Auf diesen fuhr er so ein Stück weiter und stieß folglich mit einem in Einmündungsbereich zum Neuen Weg stehenden Pkw Ford zusammen. Beide Fahrzeuge drehten sich schließlich und kamen stark beschädigt zum Stehen. Sowohl der 77-Jährige, als auch die 33-jährige Ford-Fahrerin wurden durch den Zusammenstoß verletzt und kamen ins Krankenhaus. Ihre beiden Fahrzeuge mussten zudem abgeschleppt werden. Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (KR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell