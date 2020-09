Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Laubenaufbrüche

Gera (ots)

In der Nacht von Dienstag (22.09.2020) zu Mittwoch (23.09.2020) hatten es unbekannte Einbrecher auf mehrere Gartenlauben in der Gartenanlage "Sonnenhang e.V." abgesehen. Die Unbekannten entwendeten aus den Lauben Zubehörteile für einen Rasenmäher und richtet erheblichen Sachschaden an. Die Ermittlungen zu den Taten hat die Geraer Polizei eingeleitet und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Sie werden gebeten sich beim Inspektionsdienst Gera, unter der Rufnummer: 0365-8290 zu melden. (PS)

