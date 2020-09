Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mopedfahrer missachtet Vorfahrt

Altenburg (ots)

Dobitzschen: Eine 15-jährige Fahrerin eines Moped Simson S51 befuhr am 23.09.2020, gegen 14:50 Uhr die Wendeschleife an der Schule die in die Bahnhofstraße mündet. In der Absicht, nach links in die Bahnhofstraße abzubiegen, bemerkte die junge Fahrerin scheinbar das Stoppschild nicht rechtzeitig und kollidierte in der Folge mit einem vorfahrtsberechtigten Pkw Peugeot. Die 15-Jährige und ihr Sozius wurden dabei verletzt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. (JW)

