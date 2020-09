Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrskontrolle mit Folgen

Gera (ots)

Am Mittwoch (23.09.2020), gegen 12:30 Uhr kontrollierten Polizisten eine Radfahrerin (30) in der Straße Am Bärenweg. Im Rahmen der allgemeinen Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass die Rahmennummer des Fahrrades entfernt wurde. Die Ermittlungen ergaben, dass erst vor kurzem ein Rad mit genau dieser Beschreibung im Stadtgebiet von Gera entwendet wurde. Die Beamten stellten das Gefährt sicher und fertigten die entsprechenden Anzeigen. (PS)

