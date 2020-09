Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Greiz (ots)

Langenwetzendorf: Gestern (22.09.2020), gegen 14:00 Uhr, befuhren der 52-jährige Fahrer eines Krades Honda und ein 56-jähriger Kia Fahrer die Ortsstraße von Erbengrün in Richtung Naitschau. An der Einmündung eines Feldweges wollte der Kradfahrer nach links abbiegen. Gleichzeitig überholte der Kia das Motorrad. Beide Kfz kollidierten, der Kradfahrer stürzte und verletzte sich dabei. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.(OK)

