Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfallflucht

Altenburg (ots)

Schmölln: Am Dienstag (22.09.2020) im Zeitraum von 10:30 Uhr bis 12:00 Uhr stieß vermutlich ein LKW gegen die Hauswand eines Gebäudes in der Crimmitschauer Straße und beschädigte diese dabei. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer: 03447-4710 an die Polizei Altenburg zu wenden. (PS)

