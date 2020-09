Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Vom Unfallort entfernt

Altenburg (ots)

Zeugen sucht die Altenburger Polizei im Rahmen der Ermittlungen einer Verkehrsunfallflucht in der Johannisstraße am gestrigen Abend (22.09.2020), gegen 20:00 Uhr. Der Fahrer eines PKW Peugeot stieß beim Einparken rückwärts an einen bereits geparkten PKW Peugeot und beschädigte dabei diesen. Der Fahrer verließ danach mit seinem PKW pflichtwidrig den Unfallort. Können Sie sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben? Sie werden gebeten sich unter der Rufnummer: 03447-4710 an die Polizeiinspektion Altenburger Land zu wenden. (PS)

