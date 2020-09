Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Vermisstensuche mit glücklichem Ausgang

Gera (ots)

Gera: Die Geraer Polizei wurde am Abend des 22.09.2020 darüber informiert, dass eine 58-Jährige vermisst werde. Da eine Gefährdung der Frau nicht auszuschließen war, leiteten die Beamten umfangreiche Suchmaßnahmen ein. An der Suche waren neben mehreren Streifenwagen der Geraer Polizei auch ein Polizeihund sowie ein Hubschrauber der Thüringer Polizei beteiligt. Die 58-Jährige konnte gegen 23:00 Uhr wohlbehalten gefunden und an medizinisches Personal übergeben werden. (PS)

