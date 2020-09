Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Vorhängeschlösser entwendet

Gera (ots)

Im Zeitraum vom 21.09.2020, 21:30 Uhr bis 22.09.2020, 16:00 Uhr brachen unbekannte Täter die Vorhängeschlösser zweier Kellerboxen eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Sommerbad" auf. Nachdem die Unbekannten die Kellerabteile durchsuchten, entwendeten sie die Vorhängeschlösser derer. Die Ermittlungen hierzu wurden eingeleitet. Haben Sie im oben genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen in der Straße "Am Sommerbad" gemacht? Dann melden Sie sich bitte bei der Geraer Polizei unter der Rufnummer: 0365-8290. (PS)

