Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in der Langen Straße

Gera (ots)

Gera: Weil der Rettungsleitstelle gestern Nachmittag (22.09.2020) ein Gebäudebrand gemeldet wurde, rückten gegen 13:40 Uhr sowohl Feuerwehr als auch mehrere Streifen in die Lange Straße aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass auf dem Gelände eines Containerdienstes ein Haufen, bestehend aus Laub, Holz und Unrat in Brand geriet, welcher sich zwischen dort abgestellten Container befand. Durch den Brand wurde zudem einer der Müllcontainer in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr löschte den Brand, verletzt wurde zum Glück niemand. Warum der Haufen Feuer fing, ist bis dato ungeklärt. Die Ermittlungen hierzu wurden aufgenommen. (RK)

