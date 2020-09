Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfallbeteiligter flüchtete

Greiz (ots)

Weida: Am Montag (21.09.2020), gegen 11:00 Uhr, befuhr eine 31-jährige VW Fahrerin die Burgstraße aus Richtung Markt. Da ihr an der Fahrbahnverengung ein bislang unbekannter Pkw entgegen kam, hielt sie an. Der bislang Unbekannte fuhr weiter. Beim Passieren des haltenden Fahrzeuges berührten sich die Außenspiegel, wobei der des Pkw VW beschädigt wurde. Der andere Pkw Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu ihm und dem bislang unbekannten Pkw, bei dem es sich um einen grauen Pkw Opel handeln soll, nimmt die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, entgegen.

