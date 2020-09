Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fußgänger wurde bei Verkehrsunfall verletzt

Greiz (ots)

Am gestrigen Montag (21.09.2020), gegen 10:15 Uhr, befuhr eine 71-jährige Audi Fahrerin die Carolinstraße in Richtung B94. Im Kreuzungsbereich wollte sie nach rechts in Richtung Reichenbach fahren. Vor dem Fußgängerüberweg hielt sie kurzzeitig an. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr sie dennoch plötzlich los und erfasste einen 78-jährigen Fußgänger, der den Fußgängerüberweg gerade benutzte. Durch den Unfall wurde er verletzt. Die Polizei in Greiz hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (OK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell