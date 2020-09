Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sachbeschädigung und Beleidigung führen zu Gewahrsam

Gera (ots)

Montagabend (21.09.2020) gegen 18:00 Uhr wurde die Geraer Polizei in einen Einkaufsmarkt in der Otto-Rothe-Straße gerufen. Ein 18-Jähriger beleidigte dort die Kunden und Mitarbeiter des Einkaufsmarktes und beschädigte die Ablage des Kassenbereiches. Da der junge Mann erheblich alkoholisiert war und androhte weiterhin im Geschäft randalieren zu wollen, wurde er durch die Polizisten in Gewahrsam genommen. Den jungen Mann erwarten nun mehrere Ermittlungsverfahren. (PS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell