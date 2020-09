Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ladendieb geflüchtet

Gera (ots)

Nachdem der Detektiv eines Supermarktes in der Otto-Rothe-Straße am gestrigen Tag (21.09.2020), gegen 17:25 Uhr zwei Ladendiebe bei ihrer Tat erwischte, flüchteten diese. Einen der Täter konnte der Ladendetektiv fassen, jedoch riss das T-Shirt des Unbekannten, woraufhin er flüchten konnte. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen dazu eingeleitet und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Haben Sie zum oben genannten Zeitpunkt verdächtige Personen mit zerrissener Oberbekleidung im Bereich der Otto-Rothe-Straße wahrnehmen können oder können Sie anderweitig sachdienliche Hinweise geben? Sie werden gebeten sich bei der Geraer Polizei unter der Rufnummer: 0365-8290 zu melden.(PS)

