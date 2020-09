Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: PKW setzt zurück mit Folgen

Altenburg (ots)

Weil sich der 21-jährige Fahrer eines Pkw BMW Mini am 19.09.2020, gegen 10:30 Uhr in der Puschkinstraße in die falsche Fahrspur eingeordnet hatte, fuhr er, um sich neu einzuordnen, mit seinem Fahrzeug rückwärts. Dabei kollidierte er mit der einem dahinter wartenden Pkw Suzuki. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. (JW)

