Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrt unter Drogeneinfluss gestoppt

Klausa (ots)

Die Beamten der Altenburger Polizei entschlossen sich einen 28-jährigen Fahrzeugführer am Samstagabend in Klausa einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Bei einer Fahrtauglichkeitsprüfung wurde hierbei festgestellt, dass dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Ein durchgeführter Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis an. Es erfolgte eine Blutentnahme und die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens.

