Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schwerverletzt nach Verkehrsunfall

Schmölln (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 13:00 Uhr kam es in Schmölln zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 15-jährige Fahrerin eines Mopeds bemerkte zu spät, dass das vorausfahrende Fahrzeug seine Geschwindigkeit verringerte. Dadurch fuhr sie auf den PKW auf und kam zum Fall. Durch diesen Unfall verletze sich die junge Fahrerin so schwer, dass sie sofort mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurde.

