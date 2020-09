Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: schwerer Verkehrsunfall auf der B 175

Weida (ots)

Am 18.09.2020 gegen 13:45 Uhr kam es auf der B 175 / Einmündung zur Neustädter Straße in Weida, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad. Der 56 jährige PKW Fahrer wollte dabei auf die B 175 auffahren und übersah den Vorfahrtsberechtigten 55 jährigen Motorradfahrer. Der Motorradfahrer verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde umgehend ins Klinikum verbracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell