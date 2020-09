Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Vollbrand einer Scheune

Wellsdorf (ots)

Am 18.09.2020 kam es gegen 12:30 Uhr in der Ortslage Wellsdorf zum Vollbrand einer Scheune. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet dabei die Scheune in Brand und wurde vollständig zerstört. Bei dem Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 60 000 Euro. Bei dem Brand waren insgesamt 51 Kameraden der Feuerwehr im Einsatz, aus 8 verschiedenen Wehren. Die Kriminalpolizei Gera übernahm die Ermittlungen.

