Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu Körperverletzung

Greiz (ots)

Das zufällige Aufeinandertreffen zweier Männer (34, 41) endete mit der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Körperverletzung. Nachdem sich beide Herren gestern (17.09.2020), gegen 17:00 Uhr im Bereich eines Supermarktparkplatzes in der August-Bebel-Straße trafen, gerieten sie in einen verbalen Streit. Im Rahmen des Streites griff der 34-Jährige sein Gegenüber mit mehreren Faustschlägen an, so dass dieser leicht verletzt und seine Oberbekleidung beschädigt wurde. Anschließend fuhr der Angreifer mit seinem Rad davon und der Geschädigte begab sich zur Polizei. Beide Männer kennen sich. Die Greizer Polizei nahm die Ermittlungen zum Sachverhalt auf und sucht Zeugen der Tat. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210 bei der PI Greiz zu melden. (RK)

