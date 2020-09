Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Gera (ots)

Sachsenroda/L1081: Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zu einer Verkehrsunfallflucht zum Nachteil eines 18-jährigen Motorradfahrers aufgenommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen missachtete am 16.09.2020 (Mittwoch), gegen 06:40 Uhr ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer, welcher aus Richtung Hartha kam, beim Auffahren auf die Landstraße 1081 in Richtung Baldenhain, die Vorfahrt des dort befindlichen Motorradfahrers (Suzuki). Dieser leitete eine Gefahrenbremsung ein, kam zu Fall und verletzte sich. Der bislang unbekannte Pkw, wobei es sich um einen dunklen Kombi handeln soll, fuhr unentwegt weiter. Der verletze Kradfahrer musste in der Folge medizinisch versorgt werden. Sein Motorrad ist ebenfalls beschädigt. Zeugen die Hinweise zum Unfallgeschehen bzw. dem bislang unbekannten Pkw-Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, bei der Geraer Polizei zu melden. (RK)

