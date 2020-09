Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Supermarkt-Fassade beschmiert

Gera (ots)

In der Nacht von gestern (17.09.2020) zu heute (18.09.2020) besprühten bislang unbekannte Täter die Hausfassade eines Supermarktes in der Reichsstraße. Hierbei verursachten die Täter Sachschaden, so dass die Geraer Polizei die Ermittlungen zum Geschehen aufnahm. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die sachlichen Hinweise geben können. Tel. Polizei Gera: 0365 / 829-0. (KR)

