Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw Fahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Am gestrigen Mittwoch (16.09.2020), gegen 09:40 Uhr, befuhr ein 76-jähriger Dacia Fahrer die Straße "An der Alten Gießerei" um nach rechts, in die Aumaische Str. abzubiegen. Gleichzeitig befuhr 59-jähriger Ford Fahrer die Aumaische Straße aus Richtung Quingenberg um nach links, auf die Straße "An der Alten Gießerei" abzubiegen. Der Dacia Fahrer kam an den rechten Bordstein, lenkte nach links, und kollidierte mit dem anderen Pkw. Dadurch wurden er und seine 77-jährige Mitfahrerin verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

