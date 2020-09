Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Von der Fahrbahn abgekommen

Gera (ots)

Heute Vormittag (17.09.2020), gegen 10:15 Uhr geriet der Fahrer (19) eines VW-Transporters der Post beim Befahren der Dr.-Schomburg-Straße in Richtung Gera-Ernsee nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge stieß er gegen einen Baum und verletzte sich, so dass er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus kam. Der VW-Transporter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Aufgrund des Unfallgeschehens kam es zeitweise zu Verkehrseinschränkungen. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen wurden aufgenommen. (KR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell