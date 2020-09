Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schuhe und Fahrrad gestohlen

Gera (ots)

Ein Mountainbike der Marke "Felt" sowie ein paar Sportschuhe der Marke "Nike" zählen nunmehr zum Beutegut eines bislang unbekannten Täters. Dieser drang in der Nacht von Dienstag (15.09.2020) zu Mittwoch (16.09.2020) gewaltsam in das Mehrfamilienhaus in der Fritz-Reuter-Straße ein. Anschließend stahl er das im Treppenhaus abgestellte Fahrrad sowie die vor einer Wohnungstür abgelegten Turnschuh. Zeugen, die im genannten Tatzeitraum auffällige Personenbewegungen gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

