Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brand von Buschwerk

Holz - Einsatz Feuerwehr und Polizei

Gera (ots)

Gera: Gestern Nachmittag (16.09.2020), gegen 14:45 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei in die Straße Wacholderbaum aus, da dort aus noch ungeklärter Ursache Buschwerk sowie gelagertes Holz (kleinere Äste etc.) in Brand gerieten. Unverzüglich begannen die Kameraden der Feuerwehr mit den Löscharbeiten. Zur Ausbreitung des Brandes auf den angrenzenden Wald kam es zum Glück nicht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen übernommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der Kripo Gera zu melden. (KR)

