Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen gesucht

Greiz (ots)

Weida: Die Kriminalpolizei in Gera hat die Ermittlungen zu einer räuberischen Erpressung zum Nachteil eines 10-jährigen Kindes aufgenommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen befand sich der Junge am gestrigen Tag (15.09.2020), gegen 14:35 Uhr an der Bushaltestelle in der Neustädter Straße in Weida, als zwei bislang unbekannte männliche Personen auf ihn zukamen. Diese forderten den 10-Jährigen unter Androhung von Schlägen auf, sein Handy auszuhändigen. Aus Angst übergab der Junge den Unbekannten das Telefon. Anschließend begaben sich die dunkel gekleideten Täter in Richtung der dortigen Tankstelle. Die Kriminalpolizei Gera sucht nunmehr nach Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden. Beschreibung der Täter: beide dunkel gekleidet, einer kurze einer lange dunkle Hose, beide dunkle kurze Haare, circa 170 cm groß. (KR)

