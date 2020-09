Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: PKWs stoßen zusammen

Altenburg (ots)

Am 15.09.2020, gegen 10:30 Uhr wollte der 85-jähriger Fahrer eines Pkw Nissan im Kreuzungsbereich Bachstraße/ Gabelenzstraße wenden. In diesem Moment bog eine 69-jährige VW-Fahrerin von der Gabelenzstraße in die Bachstraße ein und stieß mit dem Pkw Nissan zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde zum Glück niemand.

