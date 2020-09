Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schraubendiebstahl - Zeugen gesucht

Altenburg (ots)

Nobitz: Über 400 Schrauben von insgesamt 87 Zaunsfeldern entfernten bislang unbekannte Täter in der Zeit von 11.09.2020 - 15.09.2020. Der Zaun dient hierbei der Umfriedung eines Firmengeländes Am Flughafen in Nobitz. Ob die Täter tatsächlich nur die Schrauben oder gar den kompletten Zaun stehlen wollten, ist bislang nicht geklärt. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zur Diebstahlstat aufgenommen und sucht Zeugen. Haben Sie im genannten Tatzeitraum auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen? Können Sie Hinweise zur Tat oder den Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der Altenburger Polizei zu melden. (RK)

