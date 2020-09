LPI-G: Laternenmast beschädigt

Landespolizeiinspektion Gera

Oberlödla: Beim Versuch rückwärts in eine Parklücke einzuparken verschätzte sich ein 21-jähriger Fahrer eines Pkw VW und kollidierte mit dem Heck des Pkw mit eine Straßenlaterne. Sowohl an der Laterne als auch am Pkw entstand Sachschaden. Personen wurden zum Glück nicht verletzt. (JW)

