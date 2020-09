Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Taschen entwendet

Altenburg (ots)

Im Zeitraum vom 12.09.-14.09.2020 schlugen unbekannte Täter die Scheibe eines Sportgeschäftes in der Käthe-Kollwitz-Straße ein. Aus der Auslage wurden zwei Sporttaschen in der Farbe schwarz und rot gestohlen. Die Kriminalpolizeistation Altenburg hat die Ermittlungen zum Sachverhalt aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die Hinweise zum Tatgeschehen bzw. den Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 (PI Altenburger Land) bzw. 0365 / 8234-1465 (KPI Gera) an die Polizei zu wenden. (JW)

