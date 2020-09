Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pressemeldungen für die PI Greiz

Greiz (ots)

Fahrzeug war nicht zugelassen

Zeulenroda-Triebes: Gestern (13.09.2020), gegen 16:15 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte in der Friedrich-Engels-Straße den 35-jährigen Fahrer eines Transporters VW. Schnell stellte sich heraus, dass das Fahrzeug nicht zugelassen und auch keine Haftpflichtversicherung abgeschlossen war. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Unfallverursacher entzog sich Verantwortung

Greiz: Am Samstag (12.09.2020), gegen 09:00 Uhr, fuhr der bislang unbekannte Fahrer eines blauen Pkw Honda rückwärts aus einer Waschbox einer Tankstelle in der Gerhart-Hauptmann-Straße heraus. Dabei stieß er mit dem Heck gegen eine Aluminiumwand der dort befindlichen Waschanlage und beschädigte sie. Der Unfallverursacher verließ, ohne sich über den entstandenen Schaden zu vergewissern, widerrechtlich die Unfallstelle. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, erbeten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell