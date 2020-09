Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Täter zu Graffiti-Schmiererei gestellt

Gera (ots)

Polizeibeamte bemerkten am Sonntag (13.09.2020) während der Streifenfahrt, dass die Fassade eines Parteibüros in der Reichsstraße großflächig mit Graffiti-Schmierereien versehen war. Im Zuge der daraufhin eingeleiteten Ermittlungen konnten, in gemeinsamer Zusammenarbeit mit den Kräften der Bundespolizei am Geraer Hauptbahnhof, drei Personen gestellt und eindeutig als Täter der Graffitischmiererei identifiziert werden. Es handelt sich hierbei um drei Männer im Alter von 19, 20 und 33 Jahren. Gegen diese wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. (RK)

