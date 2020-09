Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw-Diebstähle scheiterten - Zeugen werden gesucht

Gera/Altenburg (ots)

Gera/Ronneburg/Altenburg: Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zu mehreren versuchten Pkw-Diebstählen übernommen und sucht nunmehr nach Zeugen. Demnach versuchten unbekannte Täter sowohl in der Geraer Pskower Straße, der Geraer Franz-Petrich-Straße als auch in der Straße der Einheit in Ronneburg und in der Carl v. Ossetzky-Straße in Altenburg insgesamt 3 Pkw Honda CR-V und 2 Honda Civic zu stehlen. Der Pkw-Diebstahl misslang jedoch in allen fünf Fällen. Die Tatzeit kann hierbei auf das vergangene Wochenende (11.09.2020 - 14.09.2020) eingegrenzt werden, wobei die versuchten Pkw-Diebstähle in der Franz-Petrich-Straße in Gera von den Eigentümern bereits am Samstag (12.09.2020) und der Diebstahl in Altenburg erst heute Morgen (14.09.2020) bemerkt wurde.

Haben Sie im genannten Tatzeitraum auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen? Können Sie Hinweise zu den Taten bzw. den bislang unbekannten Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden. (RK)

