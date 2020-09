Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Reifen zerstochen

Gera (ots)

Bad Köstritz: Die beschädigten Reifen seines Transporters VW meldete am gestrigen Tag (13.09.2020) der 56-jährige Eigentümer der Polizei. Demnach zerstörten bislang unbekannte Täter in der Zeit vom 12.09.2020 - 13.09.2020 zwei Reifen des in der Mittelstraße abgestellten VW und entkamen unerkannt. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise zur Tat bzw. den Tätern unter der Tel. 0365 / 829-0, entgegen. (RK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell