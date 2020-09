Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Betrunkener Radfahrer gestürzt

Gera (ots)

Der 54-jährige Fahrer eines Mountainbikes befuhr am Samstagabend (12.09.2020), gegen 22:10 Uhr den Heinrichsplatz in Richtung Sorge. Aus noch ungeklärter Ursache kam er dabei zu Fall und verletzte sich. Eventuell war die Atemalkoholkonzentration von über 2,1 Promille bei dem 54-jährigen Radler ursächlich für seinen Sturz. Mit einem Rettungswagen wurde der 54-järhige schließlich in ein Krankenhaus gebracht. Mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr muss er dennoch rechnen. (RK)

