Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brand in Wohnung - Einsatz in Straße des Bergmanns

Gera (ots)

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten Samstagmittag (12.09.2020), gegen 13:00 Uhr aufgrund eines gemeldeten Wohnungsbrandes in die Straße des Bergmanns aus. Vor Ort bestätigte sich der Brand in der Wohnung eines 63-Jährigen, so dass die Feuerwehr mit den Löscharbeiten begann. Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet ein Abfalleimer im Küchenbereich, vermutlich aufgrund einer weggeworfenen Zigarette, in Brand. Der 63-jährige Wohnungsinhaber kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Die Wohnung wurde belüftet und bleibt weiterhin bewohnbar. Andere Anwohner blieben unverletzt. Aufgrund des Löscheinsatzes kam es zeitweise zu Verkehrseinschränkungen im Bereich der Straße des Bergmanns. Die Ermittlungen zum Brandgeschehen wurden aufgenommen. (RK)

