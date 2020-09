LPI-G: Schlägerei gemeldet

Landespolizeiinspektion Gera

Nachdem am Sonntagmorgen (13.09.2020), gegen 01:50 Uhr bei der Polizei die Meldung zu einer Schlägerei unter mehreren Beteiligten einging, rückten unverzüglich Polizeistreifen zum Bahnhofsplatz, im Bereich einer dortigen Diskothek, aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 21-Jähriger und ein 20-jähriger junger Mann zunächst verbal in Streit gerieten. In der Folge des verbalen Streites verletzte der 21-Jährige seinen Kontrahenten mit einer Kopfnuss. Der nunmehr leicht verletzte 20-Jährige lehnte eine medizinische Versorgung ab. Gegen den 21-Jährigen wird nunmehr wegen Körperverletzung ermittelt. (RK)

