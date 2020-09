Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schwerverletzt nach Verkehrsunfall

Gera (ots)

Am Freitag gegen 15:45 kam es in der Straße des Friedens in Gera zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einer 86 jährigen Fußgängerin und einem 19 jährigen Mopedfahrer. Nach derzeitigen Ermittlungsstand der Polizei Gera befuhr der 19 Jährige mit einem Kleinkraftrad SIMSON die Straße des Friedens stadtauswärts. Auf Höhe des LIDL-Einkaufsmarktes betrat die 86 Jährige unvermittelt die Fahrbahn, ohne auf den Straßenverkehr zu achten. In der Folge kollidierte der KRAD-Fahrer mit der Fußgängerin, sodass beide stürzten. Hierbei zogen sich beide Verkehrsteilnehmer schwere Verletzungen zu, welche vor Ort bis zum Eintreffen eines Notarztes im Rahmen der Ersten-Hilfe durch engagierte Bürger versorgt wurden. Im Rahmen der medizinischen Behandlung vor Ort und der Verkehrsunfallbearbeitung kam es zu einer kurzzeitigen Sperrung der Straße des Friedens. Beide Verkehrsteilnehmer wurden in das Klinikum Gera eingeliefert.

