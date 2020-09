Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Streitigkeit um ein Handy führt zur Körperverletzung

Altenburg (ots)

Im Rahmen eines Streites zwischen einer 27 - jährigen Frau und einem 21 - jährigen Mannes bezüglich eines Handy´s in der Münsaer Straße in Altenburg mussten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Altenburger Land am 11.09.2020 gegen 11:00 Uhr einschreiten. Denn es blieb nicht nur bei einem verbalten Streit, da dieser eskalierte und es zur wechselseitigen Körperverletzung kam.

