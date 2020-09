Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Garage aufgebrochen

Greiz (ots)

In der Greizer Tanndorfstraße wurde in der Nacht vom Freitag zum Samstag eine Garage aufgebrochen. In der Garage wurden von mehreren Elektrogeräten die Netzkabel abgeschnitten. Zudem wurden weitere Elektrowerkzeuge und mehrere Weinballons entwendet. Es entstand ein Gesamtschaden i.H.v. ca. 300 Euro . Die PI Greiz sucht Tatzeugen - 03661 6210.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell