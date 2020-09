Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Angebellt und schwer gestürzt

Zeulenroda-Triebes (ots)

Am Freitagvormittag gegen 09:00 Uhr kam es in Triebes zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 69-jähriger Radfahrer war auf der abschüssigen Straße "Am Wald" unterwegs. Hier wurde er vom Gebell zweier Hunde erschreckt, sodass er heftig die Vorderbremse seines Fahrrades betätigte. In der Folge kam der man zu Fall und verletzte sich an Kopf und Schulter.

