Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Elektrowerkzeug aus Garage gestohlen

Gera (ots)

Mehrere Elektrowerkzeuge stahlen unbekannte Täter in der Zeit vom Dienstag (09.09.2020) zum Mittwoch (10.09.2020) aus einer Garage in der Gagarinstraße. Der Nutzer der Garage (31) meldete dies am gestrigen Tag (10.09.2020) der Geraer Polizei. Diese leitete daraufhin ein Ermittlungsverfahren ein und sucht hierzu Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen bzw. den Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der Geraer Polizei zu melden. (RK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell