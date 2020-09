Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kellerboxen aufgebrochen

Gera (ots)

Gera: In der Zeit vom Mittwoch (09.09.2020) zu Donnerstag (10.09.2020) brachen unbekannte Täter gewaltsam in ein Mehrfamilienhaus in der Straße der Völkerfreundschaft ein um anschließend den Kellerbereich aufzusuchen. Hier öffneten der oder die Täter insgesamt 4 Kellerboxen gewaltsam und durchwühlten die darin befindlichen Schränke. Was genau gestohlen wurde, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht abschließend geklärt.

Gera: Scheinbar in der Nacht vom 09.09.2020 zum 10.09.2020 betraten unbekannte Täter den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Walter-Gerber-Straße und brachen dort insgesamt 2 Kellerboxen auf. Bei einem dritten Kellerabteil blieb es beim Versuch. Auch hier wurden die Kellerabteile durchwühlt. Angaben zum möglichen Beuteschaden sind bis dato noch nicht möglich.

Ob beide Kellereinbrüche im Zusammenhang stehen ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Zeugen, welche Hinweise zum Tatgeschehen oder den möglichen Tätern geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der Geraer Polizei zu melden. (RK)

