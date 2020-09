Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Angebrannter Pflaumenkuchen ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Gera (ots)

Gestern Abend (10.09.2020), gegen 18:30 Uhr meldeten Anwohner der Rettungsleitstelle, dass es vermutlich in einer Wohnung in der Hußstraße in Gera brennen soll. Die Zeugen berichteten zudem von austretenden Rauch aus der besagten Wohnung. Unverzüglich rückten daher Feuerwehr und Polizei zum Einsatzort aus. Glücklicherweise konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Der Wohnungsinhaberin war der im Ofen befindliche Pflaumenkuchen angebrannt. Folglich wurde die Wohnung ausgiebig gelüftet. Auch Personen kamen nicht zu schaden. (KR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell