Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Moped kollidiert mit Pkw

Altenburg (ots)

Schmölln: Am 09.09.2020, gegen 07:45 Uhr befuhr die 15-jährige Fahrerin eines Moped SIMCA die Schulstraße in der Absicht nach rechts in eine Nebenstraße abzubiegen. Dabei geriet sie mit ihrem Moped ins Schleudern und stieß mit einem entgegenkommenden Pkw Peugeot zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell